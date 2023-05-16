Ранее упоминания об украинском лете замечали в ряде оккупированных городов Украины. А недавно новая партия плакатов появилась в Мелитополе, пишет 24 Канал.

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Конец коллаборантам скоро

Как сообщили источники 24 канала, новые плакаты появились в районе ТРЦ "Амстор". На всех огромными цифрами указана дата – 1 августа. Именно в этот день партизаны предполагают завершение "русской весны" и начало "украинского лета".

Кроме даты и часов, на них можно рассмотреть и лица коллаборантов Галины Данильченко, Евгения Балицкого и Владимира Рогова. А также есть ссылка на сайт, где они вместе с Денисом Пушилиным размещены под красноречивым названием "Первый список".

Конец коллаборантов. Украинское лето скоро. Последний август для предателей. Последний август для ра*истов,

– отмечено на интернет-ресурсе.

Кроме сообщения, адресованного сообщникам оккупантов, авторы сайта также отметили, что за все придет расплата. А также установили обратный отсчет до ожидаемой даты.

В Мелитополе появились новые плакаты-послания / Источник 24 Канала

Где раньше видели месседжи оккупантам

Плакаты, предвещающие оккупантам конец, видели и раньше в ряде оккупированных городов. Речь, в частности, о Бердянске, Мариуполе, Мелитополе и Донецке, который под оккупацией страны-террористки находятся не один год.

Кроме морд коллаборантов, на этих плакатах также изображались и Вооруженные силы Украины. Однако их все объединяла одна дата как начало "жеста доброй воли" захватчиков.

Любопытно, что Евгения Балицкого "вывешивали" уже не раз. И все это после того, как так называемый губернатор Запорожской области отметился паническим обращением, что ВСУ якобы могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".

Не раз на плакатах видели и так называемого представителя главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова. Он является председателем движения "Мы вместе с Росией" и выступал за вхождение Запорожской области в состав страны-оккупантки. Более того, коллаборант способствовал выдаче российских паспортов в Мелитополе.

Что касается Галины Данильченко, то она коллаборантка, которую после оккупации Мелитополя назначили руководить так называемой администрацией города.