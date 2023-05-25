Днем 25 мая в Мелитополе было видно сильный дым в районе захваченного оккупантами аэродрома. Об этом городской глава написал в своем телеграм-канале.
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Что известно о взрыве возле аэродрома Мелитополя
По словам Федорова, возле аэродрома были слышны глухие взрывы.
Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома,
– написал он.
Мэр добавил, что выясняет, что там произошло. Также он поделился фотографией. На ней можно увидеть сильный дым над деревьями.
Дым в Мелитополе / Фото с блога Ивана Федорова
Блогер и активист Сергей Стерненко в своем блоге предположил, что в Мелитополе "прожаривают" россиян. А издание "РИА-Мелитополь" опубликовало фото с места событий и предложило другую версию.
По предварительным данным журналистов, захватчики могли устроить контролируемый подрыв. СМИ тоже заявило, что инцидент произошел возле аэродрома.
Взрывы возле аэродрома / Фото "РИА-Мелитополь"
Сильное задымление за полем / Фото "РИА-Мелитополь"
Больше новостей о "хлопках" в Мелитополе
- Недавно во временно оккупированном городе снова было громко. По этому поводу Федоров в беседе с 24 Каналом рассказал, как захватчики сами устраивают взрывы, и объяснил, зачем они это делают.
- Восточные и северные районы Мелитополя вечером 12 мая остались без света после мощного взрыва. Также у местных жителей начались проблемы с водой и связью.
- А с утра в тот же день раздался еще один взрыв. После него россияне заговорили о якобы покушении на коллаборанта, которого сами оккупанты назначили "заместителем министра строительства в Запорожской области".