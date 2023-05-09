Активісти наголошують, що час рашиZму закінчується, – наступає час деокупації. Як долучитися до спротиву російській агресії, дізнайтеся далі.
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Зламати плани ворога можемо всі разом
Учаснику руху громадського спротиву закликають долучитися до акції "Наступає час деокупації" та перетворювати символи Z на синьо-жовті пісочні годинники.
"Жовта стрічка" звертається до всіх організацій, які чинять опір росіянам в окупації, та до українців, які попри репресії, тиск та втому продовжують вірити й чекати ЗСУ.
Зараз у Москві відбувається "парад побєди", у всіх містах, які перебувають під окупацією рашисти влаштовують "святкові заходи". Вони думають, що тут назавжди. Але зламати їхні плани можемо ми всі разом. Бачите графіті з Z — перетворіть її на годинник! Бачите постери та буклети з Z — перетворіть їх на годинник,
– наголосили у "Жовтій стрічці".
Також поширюйте символ пісочного годинника на рублях, аби російські загарбники знали, що їхній час спливає.
Звернення "Жовтої стрічки": дивіться відео
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Кадирівці втікали через жовті стрічки та букву "Ї"
Рух "Жовта стрічка" розпочав свою потужну роботу у квітні 2022-го. Окупанти налякані не на жарт.
Так, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу один з учасників руху розповів, що у Мелітополі був випадок, коли кадирівці виїжджали з будівлі через те, що на ній була намальована жовта стрічка та буква "Ї".