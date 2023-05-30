Після вибухів мешканці Мелітополя побачили густий чорний дим, що здіймався високо догори. За словами мера міста Івана Федорова, його зафіксували на західному виїзді з Мелітополя.

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Де прогриміли вибухи

Варто зауважити, що саме у цій частині міста розташовується окупований росіянами завод "Автокольорлит". Його, за словами очільника Мелітополя, ворог перетворив на військову базу.



Де прогримів вибух / Карта з телеграм-каналу Івана Федорова

Зауважимо, що у телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні" повідомили про два вибухи також у районі північного в'їзду до міста. Ба більше, чорний дим мелітопольці спостерігають й у промзоні у районі Кохівського шосе.

Попередньо завод автоцвітлит ("Автокольорлит" – 24 Канал), і на аеродромі,

– повідомили у телеграм-каналі.