Після вибухів мешканці Мелітополя побачили густий чорний дим, що здіймався високо догори. За словами мера міста Івана Федорова, його зафіксували на західному виїзді з Мелітополя.
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Де прогриміли вибухи
Варто зауважити, що саме у цій частині міста розташовується окупований росіянами завод "Автокольорлит". Його, за словами очільника Мелітополя, ворог перетворив на військову базу.
Де прогримів вибух / Карта з телеграм-каналу Івана Федорова
Зауважимо, що у телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні" повідомили про два вибухи також у районі північного в'їзду до міста. Ба більше, чорний дим мелітопольці спостерігають й у промзоні у районі Кохівського шосе.
Попередньо завод автоцвітлит ("Автокольорлит" – 24 Канал), і на аеродромі,
– повідомили у телеграм-каналі.