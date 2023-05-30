После взрывов жители Мелитополя увидели густой черный дым, поднимавшийся высоко вверх. По словам мэра Ивана Федорова, его зафиксировали на западном выезде из Мелитополя.

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Где прогремели взрывы

Следует заметить, что именно в этой части города располагается оккупированный россиянами завод "Автоцветлит". Его, по словам главы Мелитополя, враг превратил в военную базу.



Где прогремел взрыв / Карта с телеграм-канала Ивана Федорова

Отметим, что в телеграм-канале "Бердянск Сегодня" сообщили о двух взрывах также в районе северного въезда в город. Более того, черный дым мелитопольцы наблюдают и в промзоне в районе Коховского шоссе.

Предварительно завод автоцветлит, и на аэродроме,

– сообщили в телеграм-канале.