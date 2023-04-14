Экспозиция посвящена борьбе украинцев на временно оккупированных территориях. Подробности сообщает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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"Желтая лента" – это движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях. Организацию начали создавать в Херсоне в апреле 2022 года, чтобы сохранить проукраинские настроения после наступления оккупантов. Сегодня движение действует в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Выставку отрыл глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Он подчеркнул, что война продолжается и в Европе должны помнить о зверствах, совершенных россией.

Почему это так важно сегодня? Все мы были свидетелями жестоких военных преступлений в Украине. Это еще одно напоминание о том, что это зло должно быть наказано, преследовано и ему нужно противостоять всеми способами. И еще раз, "Желтая лента" – это символ человечности и силы украинского народа,

– сказал Ченцов.

Выставка "Желтая лента" в Брюсселе / фото журналистики 24 Канала Софии Назаренко

Представительница "Желтой ленты" Валерия рассказала 24 каналу, что о борьбе украинского народа стоит говорить в Брюсселе, потому что это столица Европейского союза.

Брюссель – это сердце свободной Европы, Европарламента. Поэтому я думаю, это такой символизм – говорить о нашем сопротивлении там, где люди свободны и знают, что такое воля и свобода,

– сказала она.



В Брюсселе проходит выставка, посвященная Украине / Фото 24 Канала

По словам активистки, эта выставка напоминает находящимся под оккупацией людям о европейской и украинской поддержке.

Эта выставка о смелости и несокрушимости людей, находящихся на оккупированной территории. Сколько бы эти люди ни находились в оккупации – девять лет или год, они не согласны, они не смирились с происходящим и продолжают свое сопротивление,

– подчеркнула Валерия.

Представительница "Желтой ленты" напомнила, что даже при проукраинских мнениях на временно оккупированных территориях с людьми может произойти что угодно – от преследований до запугиваний.

В общем, на выставке представлены анонимные истории об активистах, рискуя своей жизнью, ширят украинскую символику. Также гости могут посмотреть фото и видео, которые показывают результаты работы движения.

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Среди экспонатов есть и реальные артефакты с находившихся под оккупацией территорий. Активисты привезли в Брюссель часть забора из освобожденного Херсона с надписью – "Херсон – это Украина". По словам организаторов, забор находился возле магазина, который часто посещали агрессоры.



"Херсон – это Украина" в Брюсселе / Фото 24 Канала

Кроме того, есть отдельный стенд с инициалами имен тех, кто, скорее всего, находится в российских тюрьмах из-за связи с Украиной и борьбой против российских оккупантов. Первые буквы имен были изменены, чтобы не подвергать еще большей опасности арестованных украинцев. Однако рядом расположены названия городов – они подлинные.



Стенд с именами пленных / Фотография 24 Канала

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Посетивший выставку литовский депутат от Европарламента Пятрас Ауштрявичюс призвал наказать российских военных преступников.

Политические и военные лидеры России должны быть привлечены к ответственности, и я твердо верю, что это время придет. Лучше раньше, чем позже, но это неизбежно. Я думаю, что все человечество поражено и эти преступления приравнивают к (преступлениям – 24 канал),

– сказал европарламентарий.

На одном из стендов все желающие могут завязать желтую ленту в знак солидарности с украинцами, борющимися за свободу на оккупированных территориях. Организаторы призвали украинцев и европейцев расширять желтую ленту или хештег #YellowRibbon в соцсетях, чтобы показать поддержку участникам сопротивления.



Выставка "Желтая лента" в Брюсселе / Изображение 24 Канала

Обратите внимание! Эту выставку в Брюсселе можно было посетить 12 и 13 апреля с 10:00 до 19:00.