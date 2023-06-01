Крім того, ворог втратив багато техніки. Деталями поділився телеграм-канал "Досье Шпиона", передає 24 Канал.

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Що відомо про прильоти у Михайлівці

Першим був приліт по приміщенню колишнього райвідділку поліції, де стояла військова техніка ворога й перебував особовий склад. Другий обстріл був націлений на будівлю місцевої школи, де проживали військовослужбовці збройних сил країни-агресорки.

Через це окупанти втратили загалом:

вісім машин,

боєприпаси,

приблизно 70 загарбників стали "двохсотими".

Удар по колишній будівлі поліції був нанесений о 13:35. Вона використовувалася як пункт дислокації співробітників ФСБ Росії. Внаслідок "бавовни" сталася часткова руйнація будівлі, знищено 8 транспортних засобів (особистих і службових) співробітників відомства.

Поранення отримали четверо військовослужбовців, один загинув. Серед "трьохсотих", судячи з усього, був високопоставлений окупант. Постраждалого терміново вивезли у бік Криму в супроводі двох автомобілів.

Удару по будівлі школи, яка служила тимчасовим притулком для 200 військовослужбовців Росії, було завдано ближче до півночі. За попередньою оцінкою, близько 70 окупантів загинули. Ще 30 на момент надходження повідомлення перебували під завалами, тому їхній статус невідомий.

Варто додати, що окупована частина Запорізької області, як й інші захоплені ворогом території України, будуть звільнені. Українці, які залишаються в окупації, чинять опір загарбникам. До прикладу, в окупованому Мелітополі дають відсіч інформаційній кампанії Росії. Щоб не підкоритися окупантам, українці знищують російську пропаганду.