За інформацією місцевих, після вибуху до заводу помчала колона "швидких". У пропагандистів поки "нічого не відбувається".
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У небі видно дим
Своєю чергою, радник мера міста Петро Андрющенко зауважив, що ворожа ППО працювала прямо з житлового масиву на правому березі річки Кальміус.
У небі над заводом видно хмару білого диму. Андрющенко також оприлюднив коментарі місцевих мешканців, які не на жарт перелякалися вибуху та пишуть про те, що "всюди чутно роботу ППО".
Посадовець пообіцяв оприлюднити деталі "бавовни" згодом.
У Маріуполі працює ворожа ППО / Фото "Маріуполь. Спротив"
"Бавовна" на окупованих територіях: останні новини
- Варто наголосити, що останнім часом у захопленому Маріуполі почастішали вибухи. Загарбники перетворюють місто та навколишні селища на військово-логістичний хаб. На території меткомбінату "Азовсталь" росіяни, зокрема, розмістили склади та проводять ремонт військової техніки.
- Крім того, нагадаємо, що до тимчасово окупованого Бердянська 2 червня завітала "бавовна". Жителі міста чули потужні вибухи у місцевому порту. Над містом бачили стовп густого чорного диму.
- Міський голова Мелітополя розповів, що окупанти почали вивозити обладнання та відводити кораблі через вибухи в Бердянську. Він пожартував, що росіянам, напевно, не підійшов клімат.