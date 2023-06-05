Об этом 24 Каналу сказала депутат Запорожского районного совета Алина Сысоева. В то же время россияне увеличили количество блокпостов и начали активнее осуществлять фильтрационные мероприятия.
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Оккупанты боятся из-за частых "хлопков" на Запорожье
Депутат Запорожского райсовета отметила, что всю предыдущую неделю наши воины неофициально назвали "неделей хлопка" для оккупантов, потому что каждый день к ним что-то прилетало. Так, когда 2 российских корабля зашли, чтобы вывозить украденное зерно и металл, то буквально сразу там произошел "хлопок".
Так что можно сказать, что это была продуктивная неделя для ВСУ на оккупированных территориях Запорожской области, поскольку там уменьшилось количество россиян, их вооружения и техники.
Каждую неделю у них что-то прилетает по базам, и их становится там меньше,
– подчеркнула Сысоева.
Поэтому, по ее словам, среди российских окупантов распространяется паника, поскольку они чувствуют угрозу буквально отовсюду.
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Оккупанты усилили террор и репрессии
В то же время, отметила Сысоева, россияне усиливают террор на оккупированных территориях. Они увеличили количество блокпостов и активнее проводят фильтрационные мероприятия. Человека могут просто остановить на улице, посмотреть его телефон, потребовать раздеться и показать татуировку.
Если что-то не понравится, то человек, к сожалению, отправляется на подвал,
– сказала депутат райсовета.
Также враг продолжает работу по вербовке людей, в частности, он склонял к сотрудничеству глав ОСМД. Некоторые согласились и помогали россиянам проводить "референдум".
Кроме того, оккупанты склоняют к сотрудничеству таксистов. В частности, о подобных случаях известно в Мелитополе. Вероятно, таким образом они хотят знать, о чем говорят люди. Ведь местные жители не смирились и хотят скорейшего освобождения от захватчиков.
Больше о "хлопках" на Запорожье: последние новости
- В конце мая на оккупированных территориях Запорожской области в очередной раз расцвел "хлопок". Собственно, мощные взрывы прогремели в городе Бердянске. Огромный столб дыма был виден со всех уголков населенного пункта.
- Также 29 мая произошел "хлопок" во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожской области. В результате взрывов примерно 70 окупантов стали "двухсотыми".
- А уже 2 июня "хлопок" снова пришла в Бердянск. Горожане сообщали о мощных взрывах в районе порта. Эту информацию впоследствии подтвердили и в администрации города. Над Бердянском поднялся густой столб черного дыма.