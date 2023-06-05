Про це 24 Каналу сказала депутатка Запорізької районної ради Аліна Сисоєва. Водночас росіяни збільшили кількість блокпостів та почали активніше здійснювати фільтраційні заходи.

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Окупанти бояться через часту "бавовну" на Запоріжжі

Депутатка Запорізької райради зазначила, що весь попередній тиждень наші воїни неофіційно назвали "тижнем бавовни" для окупантів, тому що кожного дня до них щось прилітало. Так, коли 2 російські кораблі зайшли, щоб вивозити вкрадене зерно та метал, то буквально одразу там сталася "бавовна".

Тож, можна сказати, що це був продуктивний тиждень для ЗСУ на окупованих територіях Запорізької області, бо там поменшало росіян, їхнього озброєння та техніки.

Кожного тижня у них щось прилітає по базах, і їх стає там менше,

– наголосила Сисоєва.

Тому, за її словами, серед російських окупантів шириться паніка, оскільки вони відчувають загрозу буквально звідусюди.

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Окупанти посилили терор та репресії

Водночас, зауважила Сисоєва, росіяни посилюють терор на окупованих територіях. Вони збільшили кількість блокпостів та активніше проводять фільтраційні заходи. Людину можуть просто зупинити на вулиці, подивитися її телефон, вимагати роздягнутися й показати татуювання.

Якщо щось не сподобається, то людина, на жаль, відправляється на підвал,

– сказала депутатка райради.

Також ворог продовжує роботу з вербування людей, зокрема, він схиляв до співпраці голів ОСББ. Деякі з них погодилися й допомагали росіянам проводити "референдум".

Крім того, окупанти схиляють до співпраці таксистів. Зокрема, про подібні випадки відомо в Мелітополі. Ймовірно, так вони хочуть знати, про що говорять люди. Адже місцеві мешканці не скорилися й прагнуть якнайшвидшого звільнення від загарбників.

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