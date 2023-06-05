Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в Крыму начался не тот сезон, которого ожидали россияне.

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"Конечно, по плановому календарю у них сейчас должен начаться "курортно-плавательный" сезон, а на самом деле у них начинается "хлопково-плавленый" сезон. Поэтому тихонечко цветет "хлопок", тихонечко плавятся их мечты", – подчеркнула Гуменюк.

Что произошло в Джанкое

Во временно оккупированном Джанкое 4 июня было неспокойно. Там прозвучали мощные взрывы. "Хлопок" посетил аэродром. Россияне заявили, что якобы "сбили" 5 беспилотников над Крымом. А еще 4 – вроде бы "заглушили и посадили" благодаря РЭБ. Как сообщили оккупанты, 1 БПЛА таки упал в Джанкое. В результате выбиты стекла в частных домах и повреждены автомобили. А еще один дрон, по данным врага, якобы не разорвался.

При такой нервной ситуации кто не закурит. Практически все,

– отметила спикер ОК "Юг".