Соответствующей информацией поделились местные корреспонденты. Они около 19:11 рассказали, что в городе прогремели мощные взрывы.

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В Севастополе было громко

И пока журналисты рассказывают о взрывах, в местных телеграм-каналах жалуются. Там жители поначалу не могли понять, что это за звуки такие. Потому что уже привыкли к басням о "работе ПВО", а их никто не озвучивал.

Причем сообщали на каналах, что громких взрывов было по меньшей мере три, после чего было еще три. Тогда уже высказали предположение, что может работать эта самая ПВО дырявая.

И уже впоследствии так называемый губернатор попытался успокоить испуганных жителей полуострова. Мол, на Северной моле, на Южном и в Казачьей бухте флот якобы проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Во время них выполняется так называемая практическая стрельба. И что, будто, в городе все спокойно.

Все в самых лучших традициях. Жителей не предупреждают о так называемых "обучениях", а затем успокаивают, что им якобы ничего не угрожает.

"Хлопок" в Крыму приносит плоды

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в последние дни в Крыму все чаще раздается мощный "хлопок". И это не на шутку пугает российских оккупантов.

Им гораздо тревожнее, чем просто "тревожно". Они действительно собирают свои "тревожные чемоданы". Даже во временно оккупированном Бердянске наблюдается сворачивание вещей, документов – предвестники большого движения "за поребрик",

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она также отметила, что представители так называемой оккупационной "власти" отправляют своих родных как можно дальше. Кроме того, пытаются вывезти документы и ценности.

"Учитывая загруженность транспортно-логистических путей – ко многим уже приходит понимание (что будет происходить дальше – 24 Канал)", – отметила Гуменюк.

Причем первыми собираются те, кто более или менее трезво оценивает ситуацию. После них двигаться начинают мелкие коллаборанты. А уже после них – все те, кто "понаехал" и подумал, что Крым с ними навсегда. Размечтались!