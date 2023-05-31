Согласно сообщениям очевидцев, звуки стрельбы слышали в районе Стрелковой бухты, где базируется Черноморский флот России. Стрельба происходила с перерывами и имела схожий характер, как при сбивании объектов.
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Местные СМИ отмечают, что Стрелковая бухта является местом стоянки военных кораблей Черноморского флота России. Кроме того, в этом районе расположены несколько российских воинских частей, ответственных за береговую охрану.
Очевидцы также слышали "громкие хлопки" по улице Фадеева.
Звуки автоматной очереди в Севастополе 31 мая:
Позже представитель оккупационной администрации так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки – это якобы учебные стрельбы.
"Громкие звуки – это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", – пытался успокоить Развожаев.
Оккупационные власти пытаются успокоить жителей / Скриншот из телеграма Развожаева
Оккупантам все чаще приходится устраивать незапланированные "учения"
- 25 мая оккупационные "власти" Крыма также заявили об атаке беспилотниками на Севастополь. Россияне утверждали, что попаданий не было.
- 14 мая в Севастополе также прогремели взрывы. Тогда оккупанты заявили о "тренировках флота".