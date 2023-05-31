Згідно з повідомленнями очевидців, звуки стрілянини чули в районі Стрілецької бухти, де базується Чорноморський флот Росії. Стрільба відбувалася з перервами й мала схожий характер, як от при збиванні об'єктів.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що Стрілецька бухта є місцем стоянки військових кораблів Чорноморського флоту Росії. Крім того, у цьому районі розташовано кілька російських військових частин, відповідальних за берегову охорону.

Очевидці також чули "гучні хлопки" на вулиці Фадєєва.

Звуки автоматної черги в Севастополі 31 травня:

Пізніше представник окупаційної адміністрації так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки – це нібито навчальна стрілянина.

"Гучні звуки – це у тирі Нахімовського училища йдуть навчальні стрільби. У місті все спокійно", – намагався заспокоїти Развожаєв.



Окупаційна влада намагається заспокоїти жителів / Скриншот з телеграму Развожаєва

Окупантам усе частіше доводиться влаштовувати незаплановані "навчання"