Про це 24 Каналу заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що росіяни нервують. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за останній тиждень побачили 80 – 90 вантажівок окупантів, які їхали у напрямок Бердянська.

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"Постійно передислоковують військову техніку. У них раніше як її завозили, десь ховали. Уже такого не буває", – сказав Забавін.

Тепер росіяни постійно вимушені її переміщувати. Адже, якщо техніка таки певний час постоїть, то туди прилітає "бавовна".

"Коли їде там цілий рух карет швидкої допомоги з маячками – це означає, що їдуть забирати двохсотих, трьохсотих окупантів. Адже, на жаль, на виклики цивільного населення швидка допомога практично не приїжджає", – сказав депутат Маріупольської міської ради.

Росіяни перекидають техніку через Маріуполь: дивіться відео

Окупанти намагаються перекидати свої сили через Таганрог та Новоазовськ у Маріуполь. Спочатку їх переміщують до Маріупольського району, а вже звідти розподіляють у напрямок Волновахи, Вугледара та Бердянська.

Якщо ми побачимо там більші проблеми з їхньою логістикою, це буде свідчити про те, що в Криму почнуться великі проблеми в окупантів, якщо посилиться "бавовна" на Маріупольському та Мелітопольському напрямку,

– зауважив Дмитро Забавін.

Чим менше сил росіян буде доходити з Таганрогу – тим більше буде у них проблем в тимчасово окупованому Криму.

Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі