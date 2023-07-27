Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Нині у місті противник сконцентрував майже десять тисяч військових в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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"Місто є транзитним хабом, через який перекидають сили на два напрямки. Перший – через Розівку на Пологи, другий – у бік Бердянська, за яким слідують Мелітополь та Херсонська область. Сам Маріупольський район використовується як велика тренувальна база", – повідомив радник мера.

У Маріуполі ворог тримає та укомплектовує свої підрозділи, відведені на ротацію.

Розміщують техніку у житлових кварталах

За словами Петра Андрющенка, окупанти перетворили Маріуполь на оперативний склад.

"Вони їдуть з Ростова, зупиняються у Маріуполі на перепочинок, розміщують техніку прямо посеред житлових кварталів, а потім рухаються далі до пункту призначення", – мовив він.

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Активно перекидають озброєння

23 липня радник мера міста повідомив, що ворог вдався до найактивнішого перекидання техніки та особового складу. Там помітили дві колони по 30 машин загарбників, серед яких вантажівки та паливозаправники. Росіяни тягнули за собою гармати типу "Рапіра".

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