Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В настоящее время в городе противник сконцентрировал около десяти тысяч военных в ожидании контрнаступления ВСУ.

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"Город является транзитным хабом, через который опрокидывают силы на два направления. Первое – через Розовку на Пологи, вторую – в сторону Бердянска, за которым следуют Мелитополь и Херсонская область. Сам Мариупольский район используется как большая тренировочная база", – сообщил советник мэра.

В Мариуполе удерживают и комплектуют подразделения врага, отведенные на ротацию.

Размещают технику в жилых кварталах

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты превратили Мариуполь в оперативный склад.

"Они едут из Ростова, останавливаются в Мариуполе на отдых, размещают технику прямо посреди жилых кварталов, а затем двигаются дальше к пункту назначения", – сказал он.

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Активно перебрасывают технику

23 июля советник мэра города сообщил, что враг прибег к активному перебрасыванию техники и личного состава. Там были замечены две колонны по 30 машин захватчиков, среди которых грузовики и топливозаправщики. Русские тянули за собой пушки типа "Рапира".

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