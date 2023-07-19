Причин пожара пока не сообщили. В то же время, на обнародованных кадрах видно, что здание охватило очень сильное пламя.

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Возможно, окупантов снова посетил "хлопок".

Во временно оккупированном Мариуполе горит дворец культуры "Украинский дом" (в прошлом ДК Металлургов). Причину пожара – выясняют,

– говорится в сообщении.

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оккупанты сменили тактику из-за "хлопка"

Из-за "хлопка", который постоянно наведывается во временно оккупированный Мариуполь, оккупанты сменили тактику. Они понимают, что ВСУ охотятся за их складами с боеприпасами. Легче всего обнаружить их при перемещении объектов. Речь идет о тех этапах, когда к складам двигаются большие колонны грузовиков. Тогда направление движения можно отследить даже по звуку.

Теперь оккупанты пытаются перемещать не более 3 – 4 грузовиков за один раз. Кроме того, теперь вражеские колонны двигаются ночью, а днем маскируются среди застроек.

В то же время оккупанты не имеют никакого будущего во временно оккупированном Мариуполе. Воины ВСУ освободят город.