Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после инцидента на Керченском мосту следует ожидать километровых очередей на таможне.

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"Мариуполь уже готовится встречать весь поток, который будет ехать в обе стороны – из Крыма и в него", – отметил Андрющенко.

Как повлияет "уставший" Крымский мост на Мариуполь: смотрите видео

Речь идет прежде всего о грузовиках, которые должны обеспечивать гражданское население Крыма и военную составляющую на оккупированных территориях, а также об общественном транспорте.

На пляж, несмотря ни на что

"Это будет прекрасное начало пляжного сезона, учитывая обещанную жару", – иронично сказал Андрющенко.

Россияне и дальше едут отдыхать под Мариуполь – украинское побережье просто забито. Они приезжают и удивляются, что работает ПВО и бахает.

Крымский мост "устал": последние новости

  • Ночью 17 июля в российских соцсетях поднялась паника из-за сообщения из района Крымского моста. Местные жители услышали взрывы, а впоследствии "власти" сообщили, что произошло какое-то "чрезвычайное событие".
  • В результате взрыва рухнул один из пролетов, поэтому мост закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
  • Как выяснилось, очередная атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил Украины. В СБУ подчеркнули, что мост является законной враждебной целью наших военных.