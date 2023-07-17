Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, після інциденту на Керченському мості варто очікувати кілометрових черг на митниці.
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"Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього", – зазначив Андрющенко.
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Мовиться передусім про вантажівки, які мають забезпечувати цивільне населення Криму й військову складову на окупованих територіях, а також про громадський транспорт.
На пляж, попри все
"Це буде прекрасний початок пляжного сезону, враховуючи обіцяну спеку", – зіронізував Андрющенко.
Росіяни і далі їдуть відпочивати під Маріуполь – українське узбережжя просто забите ними. Вони приїжджають і дивуються, що працює ППО і гупає.
Кримський міст "втомився": останні новини
- Уночі 17 липня в російських соцмережах здійнялась паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом "влада" повідомила, що сталась якась "надзвичайна подія".
- Унаслідок вибуху рухнув один з прольотів, тому міст закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.
- Як з'ясувалося, чергова атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. У СБУ наголосили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.