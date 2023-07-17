Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, після інциденту на Керченському мості варто очікувати кілометрових черг на митниці.

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"Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього", – зазначив Андрющенко.

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Мовиться передусім про вантажівки, які мають забезпечувати цивільне населення Криму й військову складову на окупованих територіях, а також про громадський транспорт.

Зверніть увагу! Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Лише 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.

На пляж, попри все

"Це буде прекрасний початок пляжного сезону, враховуючи обіцяну спеку", – зіронізував Андрющенко.

Росіяни і далі їдуть відпочивати під Маріуполь – українське узбережжя просто забите ними. Вони приїжджають і дивуються, що працює ППО і гупає.

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