Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты учатся на своих ошибках и пытаются скрыть от Вооруженных Сил свои объекты.

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оккупанты меняют тактику

Сейчас главные усилия украинского наступления ориентированы на ликвидирование тыловых складов неприятеля. И оккупанты прекрасно понимают, что Вооруженные Силы ведут охоту за пунктами хранения их боекомплекта.

Легче всего обнаружить эти пункты хранения тогда, когда к ним двигаются большие колонны грузовиков. Даже ночью звук от многочисленной техники легко услышать и понять, куда она движется. Из-за этого оккупанты начали перемещаться меньшими группами по 3-4 грузовика.

Кроме того, россияне изменили тактику по передвижению таких колонн. Раньше они искали места, где можно остановиться на ночевку вместе. Сегодня же они двигаются ночью, а днем паркуют свои грузовики среди застройки.

"С каждым хлопком оккупанты учатся на своих ошибках. Но наши люди на оккупированных территориях все равно это отслеживают", – заверил чиновник.

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Усиление фильтрационных мер

Плотность фильтраций в городе не изменилась с первых дней оккупации. Еженедельно в Мариуполе исчезают десятки человек.

"Оккупанты прекрасно понимают, откуда у Вооруженных Сил берутся данные по расположению важных объектов. Поэтому они пытаются вычислить участников сопротивления Мариуполя и Бердянска", – объяснил Андрущенко.

По его информации, украинское сопротивления уже длительное время не знает потерь. Но у россиян действует еще советская "палочная система", когда они должны еженедельно отчитываться о количестве найденных партизан.

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Поэтому для того, чтобы выполнять нормативы, оккупанты задерживают случайных людей за переписку с эвакуированными в Украину или подписку на проукраинские телеграм-каналы.

Чтобы остаться на свободе, мариупольцам нужно согласиться на сотрудничество с оккупантами. По мнению советника, это очень похоже на советские репрессии 1930-х годов.

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