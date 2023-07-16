В Бердянске взрывы слышны в центре города и других микрорайонах. Также было громко в Мариуполе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Мощные взрывы в Бердянске, Луганске и Мариуполе

Так, с утра 16 июля громкие взрывы слышали во временно оккупированном Луганске. Что именно там произошло – пока неизвестно. Вся информация уточняется.

Российские пропагандисты уже пишут, что в Луганске работает ПВО. Слышна детонация.

По предварительным данным, прилет в Луганске пришелся по территории шахты "Мащинская" в поселке Юбилейный, где размещались оккупационные войска.


Взрыв в Луганске / фото из соцсетей


Черный дым в Луганске / фото из соцсетей

Что происходит в Луганске: смотрите видео

Также о звуках взрывов сообщают жители Бердянска. Их было слышно на горе, в центре города и других микрорайонах.

  • "Громко, центр"
  • "В небе видел ракета летела и взорвалась"
  • "Над городом что-то сбили"
  • "Громко и в Азовском было. Очень громко!"
  • "Видел, как в небе что-то бахнуло и появился дым"

Отметим, что российские оккупанты уже успели заявить, что в городе якобы работала их ПВО.

Кроме того, взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.

"Хлопок" атаковал Крым 16 июля: что известно

  • Ночью 16 июля взрывы были слышны в Севастопольской бухте, Херсонесе и Балаклаве.
  • Взрывы раздались настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
  • Уже с утра беспилотники якобы "атаковали" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
  • В ОК "Юг" считают, что взрывы в Крыму – это обычные провокации захватчиков.
  • Кстати, 16 июля морской пассажирский транспорт не совершает движения в Севастополе. На конечных пунктах остановки – площади Захарова и площади Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.