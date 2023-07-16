У Бердянську вибухи чутно у центрі міста та інших мікрорайонах. Також гучно було у Маріуполі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Потужні вибухи у Бердянську, Луганську та Маріуполі

Так, зранку 16 липня гучні вибухи чули у тимчасово окупованому Луганську. Що саме там сталось – наразі невідомо. Вся інформація уточнюється.

Російські пропагандисти вже пишуть, що у Луганську буцімто працює ППО. Чутно детонацію.

За попередніми даними, приліт у Луганську припав по території шахти "Мащинська" у селищі Ювілейний, де розташовувалися окупаційні війська.



Вибух у Луганську / фото із соцмереж



Чорний дим у Луганську / фото із соцмереж

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Також про звуки вибухів повідомляють жителі Бердянська. Їх було чутно на горі, в центрі міста та інших мікрорайонах.

"Гучно, центр"

"У небі бачив ракета летіла і взірвалась"

"Над містом щось збили"

"Гучно і в Азовському було. Дуже гучно!"

"Бачив, як у небі щось бахнуло і з’явився дим"

Зауважимо, що російські окупанти вже встигли заявити, що у місті нібито працювала їхня ППО.

Окрім цього, вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Маріуполі.

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