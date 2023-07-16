Соответствующие видео "атаки" в Крыму обнародовали в соцсетях, информирует 24 Канал. Напомним, что "хлопок" атаковал Севастопольскую бухту, мыс Херсонес и Балаклаву.

Обратите внимание Из-за мощного "хлопка" в бухтах Севастополя не работает морской транспорт

"Комбинированная атака" дронов в Севастополе

Так, в сети активно публикуют кадры из оккупированного Севастополя. Крымские телеграм-каналы утверждают, что на одном из видео якобы морской дрон. Отметим, что подтверждения этой информации пока нет.

Кадры "атаки" дронов в Крыму: смотрите видео

Напомним, что ночью 16 июля громкие взрывы были слышны в Севастопольской бухте, Херсонесе и Балаклаве. Взрывы раздались настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.

Утром в этот же день беспилотники якобы "атаковали" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту. Губернатор Развожаев заявил уже о 9 уничтоженных дронов.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что взрывы в Крыму – это обычные провокации захватчиков.

Как стало известно, 16 июля морской пассажирский транспорт не совершает движение в Севастополе. Так, на конечных пунктах остановки – площади Захарова и площади Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

Любопытно! 24 Канал подробнее рассказал и показал, где расположены места, в которых было громко.