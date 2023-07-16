Пропагандисты уже заявили о якобы "атаке" дронов. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположены места, где было громко.

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Севастопольская бухта

Бухта находится в центре Севастополя. Является узким заливом, простирающимся на 8 километров вглубь Крымского полуострова. Ее берега изрезаны и образуют множество бухт, носящих самостоятельные названия. В акватории бухты имеется более 160 причальных построек.

Севастопольская бухта простирается на четыре морских мили к востоку от мыса Константиновский. Вход в бухту ограничен Северной и Южной молами.

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Мыс Херсонес

Херсонес – самый западный мыс Гераклейского полуострова и города Севастополя, расположенный на территории Гагаринского района. На мысу с 1816 года действует маяк, обеспечивающий подход кораблей и судов в порт Севастополь.

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Балаклава

Это жилмассив на юге Севастополя. До 1957 года – отдельный город, районный центр Балаклавского района. Расположен на берегу одноименной бухты Черного моря.

На сегодняшний день в Балаклаве остается военная база.

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