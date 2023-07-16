Пропагандисты уже заявили о якобы "атаке" дронов. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположены места, где было громко.
Обратите внимание Способны на провокации, – в ОК "Юг" прокомментировали ночной "хлопок" в Крыму
Севастопольская бухта
Бухта находится в центре Севастополя. Является узким заливом, простирающимся на 8 километров вглубь Крымского полуострова. Ее берега изрезаны и образуют множество бухт, носящих самостоятельные названия. В акватории бухты имеется более 160 причальных построек.
Севастопольская бухта простирается на четыре морских мили к востоку от мыса Константиновский. Вход в бухту ограничен Северной и Южной молами.
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Мыс Херсонес
Херсонес – самый западный мыс Гераклейского полуострова и города Севастополя, расположенный на территории Гагаринского района. На мысу с 1816 года действует маяк, обеспечивающий подход кораблей и судов в порт Севастополь.
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Балаклава
Это жилмассив на юге Севастополя. До 1957 года – отдельный город, районный центр Балаклавского района. Расположен на берегу одноименной бухты Черного моря.
На сегодняшний день в Балаклаве остается военная база.
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Ночные и утренние взрывы в Крыму: все, что известно
- 16 июля ночью было слышно два сильных "хлопка" со стороны Севастопольской бухты.
- Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отбивали "атаку вражеских БПЛА" на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
- Позже Развожаев сообщил, что над морем вроде бы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
- Взрывы еще были слышны и утром. Так, в Севастополе было громко на площади Восставших и в районе Стрелковой бухты.
- Местные "власти" временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте.
- Около 8 утра оккупанты пожаловались на новые взрывы в Крыму. Они заявили, что дроны якобы "атакуют" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
- Развожаев заговорил уже о 9 уничтоженных дронов. Однако, возможно, есть пропущенные.
- Наталья Гуменюк заявила, что взрывы в Крыму – это обычные провокации россиян.