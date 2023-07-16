Пропагандисти вже заявили про нібито "атаку" дронів. 24 Канал детальніше розповість та покаже, де розташовані місця, в яких було гучно.

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Севастопольська бухта

Бухта розташована у центрі Севастополя. Є вузькою затокою, що простягається на 8 кілометрів вглиб Кримського півострова. Її береги порізані й утворюють безліч бухт, що носять самостійні назви. В акваторії бухти є понад 160 причальних споруд.

Севастопольська бухта простягається на чотири морські милі на схід від мису Костянтинівський. Вхід в бухту обмежений Північним і Південним молами.

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Мис Херсонес

Херсонес – найзахідніший мис Гераклейського півострова та міста Севастополя, що розташований на території Гагарінського району. На мису з 1816 року діє маяк, що забезпечує підхід кораблів та суден до порту Севастополь.

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Балаклава

Це житловий масив на півдні Севастополя. До 1957 року – окреме місто, районний центр Балаклавського району. Розташований на березі однойменної бухти Чорного моря.

На сьогодні у Балаклаві залишається військова база.

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