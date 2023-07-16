Попередньо, нібито спрацювала система ППО. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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"Гаряча" ніч у Севастополі

Так, вночі було чути дві сильні "бавовни" з боку Севастопольської бухти. Офіційної інформації про те, що насправді сталося – наразі не було.

Так званий "губернатор" Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь над морем у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави. Усі служби міста перебували у режимі підвищеної готовності.

Згодом росЗМІ повідомили, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Атака була масованою та тривалою. З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем, і на підході до бухт. Наголошую: жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали. Наші військові впевнено та спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь,

– пробурмотів Развожаєв.

За словами жителів міста, вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.

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Ранкові вибухи у Криму

Місцеві жителі також повідомили, що вибухи ще було чутно зранку 16 липня. Так, у Севастополі було гучно на площі Повсталих та в районі Стрілецької бухти.

Наразі місцева "влада" тимчасово припинила рух катерів і поромів у Севастопольській бухті. А на кінцевих пунктах зупинки – площа Захарова та площа Нахімова буде організовано роботу автобусів.

Пропагандисти вже заявили, що на ранок Севастополь "атакували" безпілотники. Тому вибухи тривають.

Водночас губернатор запевнив, що нині у місті нібито "все спокійно".

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