Про це у телеграм-каналах скиглять росіяни. Окупант Аксьонов заявив про "диверсію", передає 24 Канал.

Дивіться також Партизани у Криму готуються зустрічати Сили оборони: "Атеш" залишає окупантам цікаві "подарунки"

У Криму підірвали залізницю

Пропагандисти вже почали розповідати байки про відсутність постраждалих і атаку безпілотника. Є інформація про те, що з рейок зійшов один вагон вантажного потяга.

У Криму невідомі підірвали залізницю / Фото росЗМІ

Крім того, через пошкодження залізничного полотна в Криму затримуються два поїзди, що прямують до Москви та Санкт-Петербурга, а також – два приміських. Тож, пасажирів перевозитимуть за мультимодальною схемою від станції Владиславівка до селища Леніно та у зворотному напрямку.

За інформацією російських пропагандистів, уламки безпілотника буцімто знайшли в полі під Джанкоєм – неподалік залізничної станції. Ну і звісно, без "успішної роботи ППО" не обійшлось.

Зазначають, що відповідні служби завершать ремонтувати колію за 4-8 годин.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму партизани регулярно шкодять залізничне полотно. Наприклад, 21 червня залізниця була пошкоджена у районі Феодосії.

Напередодні горіли склади окупантів