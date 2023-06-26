За попередньою інформацією, вогонь охопив склади боєприпасів ворога. Крім того, росіяни у соцмережах повідомляють про вибухи на території півострова.
Дивіться також Період прицілювання, – Кузан пояснив, як удар по Чонгарському мосту вплине на логістику росіян
У небі вирує чорний дим
На оприлюднених відео видно, що вогонь охопив величезну територію. У небі над Токарєвим піднялась величезна густа хмара чорного диму.
У Токарєвому горять склади росіян: дивіться відео
Додамо, що офіційної інформації з приводу цього не було, окупаційна влада також не коментувала масштабну пожежу. Однак росіяни в окупованому Криму вже придумали свою версію подій.
Масштабна пожежа у Кіровському районі півострова: відео
У своїх телеграм-каналах пропагандисти пишуть, що у Кіровському районі Криму горить нібито законсервований полігон побутових відходів. Ну і звісно традиційна причина пожежі в росіян – порушення пожежної безпеки. Пропагандисти кажуть, що полігон загорівся "через складування сухих гілок біля кордонів полігону".
Вибухи у Криму: останні новини
- 24 червня до Сімферополя завітала "бавовна". Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два потужних вибухи. Крім того "бавовнило" Армянськ і Бердянськ.
- Вранці 22 червня повідомили про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.
- Того ж дня "бавовна" навідалась і до Джанкоя. Однак окупаційна влада ретельно приховує цю інформацію.