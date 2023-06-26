За попередньою інформацією, вогонь охопив склади боєприпасів ворога. Крім того, росіяни у соцмережах повідомляють про вибухи на території півострова.

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У небі вирує чорний дим

На оприлюднених відео видно, що вогонь охопив величезну територію. У небі над Токарєвим піднялась величезна густа хмара чорного диму.

У Токарєвому горять склади росіян: дивіться відео

Додамо, що офіційної інформації з приводу цього не було, окупаційна влада також не коментувала масштабну пожежу. Однак росіяни в окупованому Криму вже придумали свою версію подій.

Масштабна пожежа у Кіровському районі півострова: відео

У своїх телеграм-каналах пропагандисти пишуть, що у Кіровському районі Криму горить нібито законсервований полігон побутових відходів. Ну і звісно традиційна причина пожежі в росіян – порушення пожежної безпеки. Пропагандисти кажуть, що полігон загорівся "через складування сухих гілок біля кордонів полігону".

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