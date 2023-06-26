По предварительным данным, огонь охватил склады боеприпасов врага. Кроме того, россияне в соцсетях сообщают о взрывах на территории полуострова.

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В небе виднеется черный дым

На обнародованном видео видно, что огонь охватил огромную территорию. В небе над Токарево видна огромная густая туча черного дыма.

В Токарево горят склады россиян: смотрите видео

Добавим, что официальной информации по этому поводу не было, оккупационные власти также не комментировали масштабный пожар. Однако россияне в оккупированном Крыму уже выдумали свою версию событий.

Масштабный пожар в Кировском районе полуострова: видео

В своих телеграм-каналах пропагандисты пишут, что в Кировском районе Крыма горит законсервированный полигон бытовых отходов. Ну и, конечно, традиционная причина пожара у россиян – нарушение пожарной безопасности. Пропагандисты говорят, что полигон загорелся "из-за складирования сухих веток возле границ полигона".

Взрывы в Крыму: последние новости