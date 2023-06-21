Об этом сообщил кремлевская марионетка, так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.
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В течение двух часов движение поездов будет возобновлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы,
– заявил Аксенов.
При этом "советник" Аксенова Олег Крючков добавил, что "в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички". Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка пообещали отправить автобусами.
О причинах повреждения железнодорожного полотна не сообщается.
Впоследствии в телеграмм-каналах распространили видео, заявив, что на нем как раз ночной "бабах" на железной дороге под Феодосией.
Диверсия на железной дороге в Феодосии: видео
В Крыму неспокойно
- Лишь недавно, 11 июня, гауляйтер Аксенов сообщал о подрыв железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Этой частью железной дороги враг перегонял технику на материковую часть Украины.
- Кстати, во временно оккупированном россиянами Крыму 19 и 20 июня заявляли о ночные атаки беспилотников.
- А 4 июня в городе Джанкой звучали несколько мощных взрывов. Причина – вроде бы беспилотник.