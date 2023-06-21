Об этом сообщил кремлевская марионетка, так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Смотрите также Никто забытым не останется, – ГУР о "хлопке" в Крыму и инцидентах с коллаборантами

В течение двух часов движение поездов будет возобновлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы,

– заявил Аксенов.

При этом "советник" Аксенова Олег Крючков добавил, что "в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички". Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка пообещали отправить автобусами.

О причинах повреждения железнодорожного полотна не сообщается.

Впоследствии в телеграмм-каналах распространили видео, заявив, что на нем как раз ночной "бабах" на железной дороге под Феодосией.

Диверсия на железной дороге в Феодосии: видео

В Крыму неспокойно