Про це повідомив кремлівська маріонетка, так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його даними, постраждалих унаслідок інциденту немає.
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Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби,
– заявив Аксьонов.
При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички". Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка пообіцяли відправити автобусами.
Про причини пошкодження залізничного полотна не повідомляється.
Згодом у телеграм-каналах поширили відео, заявивши, що на ньому саме нічний "бабах" на залізниці під Феодосією.
Диверсія на залізниці у Феодосії: відео
У Криму неспокійно
- Лиш нещодавно, 11 червня, гауляйтер Аксьонов повідомляв про підрив залізничних колій в Кіровському районі півострова. Цією частиною залізниці ворог переганяв техніку на материкову частину України.
- До слова, в тимчасово окупованому росіянами Криму 19 та 20 червня заявляли про нічні атаки безпілотників.
- А 4 червня у місті Джанкой лунали кілька потужних вибухів. Причина – начебто, безпілотник.