Про це повідомив кремлівська маріонетка, так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його даними, постраждалих унаслідок інциденту немає.

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Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби,

– заявив Аксьонов.

При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички". Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка пообіцяли відправити автобусами.

Про причини пошкодження залізничного полотна не повідомляється.

Згодом у телеграм-каналах поширили відео, заявивши, що на ньому саме нічний "бабах" на залізниці під Феодосією.

Диверсія на залізниці у Феодосії: відео

У Криму неспокійно