Нікого з колаборантів не забудуть. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.

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Очільник ГУР прокоментував підрив авто з колаборантами, який трапився напередодні у тимчасово окупованому Росією Криму.

Цілком нормально все відбувається. Всі окупанти, колаборанти, ми багато разів вже казали. Ніхто, скажімо так, забутим не залишиться,

– зазначив Буданов.

Внаслідок вибуху Єпіфанов, його секретар та охоронець зазнали сильних опіків 2 та 3 ступеню важкості. За даними різних ЗМІ, вони отримали від 30 до 50% опіків тіла, зокрема:

голови,

тулуба,

рук.

Охоронцю також обпалило ліву ногу. Всіх трьох колаборантів госпіталізували. Єпіфанов нібито потрапив у реанімацію – медикам вдалося вивести його з шоку.

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