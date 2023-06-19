У Криму вибухнуло авто на Євпаторійському шосе. Виявилося, що у ньому був російський гауляйтер – так званий "помічник віцепрем'єра Запорізької області" Владімір Єпіфанов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про аварію на Євпаторійському шосе

Інцидент трапився на Євпаторійському шосе о четвертій годині ранку. Всередині перебував Владімір Єпіфанов – так званий "помічник віцепрем'єра" з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від "Єдиної Росії". В автівці також перебували його секретар та охоронець.

Попередньо, за кермом "Ленд Крузера" їхав Єпіфанов, аж раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього чиновник уже не зміг впоратися з керуванням і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Повідомляється, що російський чиновник та його помічники зазнали сильних опіків. За словами помічника "віцепрем'єра", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в окупованому Сімферополі. Тож цілком ймовірно, що тепер до власників підприємства навідаються російські спецслужби.

Що відомо про стан окупантів

Єпфіанов, його секретар та охоронець зазнали сильних опіків. За даними різних ЗМІ, вони отримали від 30 до 50% опіків тіла: голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу). Після аварії всіх трьох госпіталізували.