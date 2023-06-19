Попередньо відомо, що в автомобілі вибухнув газовий балон. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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На Євпаторійському шосе вибухнуло авто
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, на Євпаторійському шосе вибухнула машина. Ймовірно, здетонували газові балони. Це сталося о 4-й годині ранку 19 червня.
Так, водій автомобіля Toyota Land Cruiser спочатку наїхав на перешкоду, після чого у машині спалахнув газовий балон.
Внаслідок вибуху постраждало троє чоловіків віком від 39 до 42 років. З опіками 2-3 ступеня 50% тіла вони доставлені до лікарні.
Наразі на місці інциденту працюють співробітники поліції.
Наслідки вибуху авто у Криму / фото із соцмереж
Вибух машини у Криму: дивіться відео
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