ДТП у Солом'янському районі столиці трапилася близько 20:30 15 червня. Автівка патрульної поліції врізалася у 14-річного та 11-річного підлітків, які разом їхали на одному електросамокаті.

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Що відомо про аварію у Києві

У Солом'янському районі Києва 15 червня патрульні на машині збили двох підлітків, які їхали вдвох на одному електросамокаті. Вочевидь, поліцейські виїздили з двору, і саме у цей момент відбулося зіткнення.

Керманичі електросамоката шпиталізовані до лікарні ОХМАТДИТ з саднами та забоями. Загрози їхньому життю та здоровʼю немає,

– повідомили у поліції.

Патрульні відразу ж прибули на місце аварії, і зараз там працюють слідчі. Поліція вже розпочала службове розслідування, яке проводить моніторингова служба. Обставини та деталі аварії встановлює слідчо-оперативна група.

Зверніть увагу! Схожа ДТП нещодавно трапилася і у Волинській області – там 12-річного хлопця, який керував електросамокатом, збила автівка. Сталася ДТП 18 травня, підліток отримав поранення, проте його не госпіталізували.

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