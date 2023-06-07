Трапилася автотроща на бульварі Лесі Українки, на з'їзді Печерського мосту, близько 16:00. У мережі після цього з'явилися численні фото та відео аварії.

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В одного з автомобілів знищена передня частина вщент

На одному з опублікованих відео видно, як білий автомобіль на шаленій швидкості раптово повертає ліворуч, перетинає подвійну суцільну лінію та вилітає напереріз водіям на зустрічній смузі. Своїм кузовом він і зніс інші авто.

Момент ДТП потрапив на камери: відео

Як повідомила кореспондентка телеканалу "Київ", через аварію сильно пошкоджені були автомобілі мерседес, рено та шкода. За словами очевидців, саме за кермом мерседеса була водійка, яка на швидкості спричинила ДТП.

При цьому з переду чорне рено навіть неможливо було б ідентифікувати, адже капот був розтрощений вщент. Однак, на щастя, це не призвело до загибелі ані водія автомобіля, ані його пасажира.

На місце ДТП одразу виїхали правоохоронці та медики. Як повідомляють у мережі, під час аварії одну з постраждалих затисло в авто.

Наслідки ДТП у центрі Києва: відео

Травм зазнали четверо людей

Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП, попередньо, травм зазнали четверо людей. Проте, на щастя, масштабна автотроща не обірвала жодного життя.

На бульварі Лесі Українки близько 16:00 сталась аварія за участі трьох автомобілів. За попередньою інформацією, травми отримало четверо осіб – усі перебувають при свідомості. Загиблих немає. На місці події працюють правоохоронці,

– розповіли у столичній поліції.

Наразі усі причини аварії та її обставини встановлюють слідчі.

Масштабна аварія у центрі Києва / Фото з телеграм-каналів

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