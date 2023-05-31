Місце ДТП виявили у селі Підгірці близько 22 години вечора. Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, на жаль, в середині авто були загиблі.

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Внаслідок аварії загинули двоє

Через певний час, коли рятувальники ДСНС витягли легковий автомобіль із води, в його салоні знайшли жертв аварії. Ними були 74-річний водій, а також французький бульдог, який загинув внаслідок затоплення машини.

Автомобіль виявили у водоймі / Кадри поліції Київщини

Як вдалося встановити правоохоронцям, за попередніми даними водієві опеля стало погано під час руху автомобіля. Через це він з'їхав з головної дороги та потрапив у водойму.

Закликаю усіх водіїв, якщо ви відчули різку зміну самопочуття за кермом, зупиніть автівку та зателефонуйте за номером "103". Бережіть себе та оточуючих!

– підкреслив Андрій Нєбитов.

Кадри моторошної ДТП, яке сталось в Обухівському районі Київщини: відео

П'яним влетів у натовп пересічних людей

Зазначимо, що у цьому районі Київської області нещодавно трапилася інша резонансна аварія. В Обухові 18-річний юнак напідпитку вирішив не лише сісти за кермо мотоцикла, а й порушити ПДР, бажаючи проскочити на червоне світло. І це при тому, що позаду нього сидів пасажир.

На жаль, такі необдумані вчинки призвели до жахливих наслідків, адже йому напереріз виїхав червоний легковик. Внаслідок зіткнення траєкторія руху транспорту порушника різко змінилася: кермувальник та його пасажир полетіли в одному напрямку, а мотоцикл – в іншому, прямісінько в натовп, що стояв на пішохідному переході. Тож внаслідок аварії транспорт учасників аварії потребував ремонту, а п'ятеро людей потребували госпіталізації. Ба більше, один госпіталізований пішохід, на жаль, невдовзі помер у лікарні.

Після аварії винуватця жахливої ДТП взяли під варту та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Відтак хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.