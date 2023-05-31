Место ДТП обнаружили в селе Подгорцы около 22 часов вечера. Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, к сожалению, внутри авто были погибшие.

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В результате аварии погибли двое

Через некоторое время, когда спасатели ГСЧС извлекли легковой автомобиль из воды, в его салоне обнаружили жертв аварии. Ими были 74-летний водитель, а также французский бульдог, погибший в результате затопления машины.

Автомобиль обнаружили в водоеме / Кадры полиции Киевщины

Как удалось установить стражам порядка, по предварительным данным водителю опеля стало плохо во время движения автомобиля. Поэтому он съехал с главной дороги и попал в водоем.

Призываю всех водителей, если вы почувствовали резкое изменение самочувствия за рулем, остановите автомобиль и позвоните по номеру "103". Берегите себя и окружающих!

– подчеркнул Андрей Небытов.

Кадры жуткого ДТП, которое произошло в Обуховском районе Киевщины: видео

Пьяным влетел в толпу прохожих

Отметим, что в этом районе Киевской области недавно произошла другая резонансная авария. В Обухове 18-летний юноша под хмельком решил не только сесть за руль мотоцикла, но и нарушить ПДД, желая проскочить на красный свет. И это при том, что сзади него сидел пассажир.

К сожалению, такие необдуманные поступки привели к ужасным последствиям, ведь ему наперерез выехала красная легковушка. В результате столкновения траектория движения транспорта нарушителя резко изменилась: водитель и его пассажир полетели в одном направлении, а мотоцикл – в другом, прямо в толпу, стоявшую на пешеходном переходе. Поэтому в результате аварии транспорт участников аварии нуждался в ремонте, а пять человек нуждались в госпитализации. Более того, один госпитализированный пешеход, к сожалению, вскоре скончался в больнице.

После аварии виновника ужасного ДТП взяли под стражу и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего. Следовательно, парню грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.