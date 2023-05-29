ДТП произошло в понедельник 29 мая. Полицейскую госпитализировали во львовскую больницу.

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Женщина едва не убила полицейскую: подробности ДТП

ДТП произошло в центре города, у входа в Яворовский городской совет около 15:20. В полиции рассказали, что водитель Toyota RAV4 выехала на тротуар и сбила 25-летнюю полицейскую.

По предварительной информации медиков, водитель автомобиля, 34-летняя местная жительница, на момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в больницу для проведения экспертиз,

– сообщили в полиции.

Журналисты получили видео с камеры наблюдения момента ДТП. На нем видно, как автомобиль на скорости протаранил металлический парапет, отгораживающий тротуар. Авто врезалось в стену, прижимая к ней женщину, только что вышедшую из дверей горсовета.

Там была еще одна пешеходка, которая едва успела отскочить, чтобы ее тоже не задела машина. После ДТП водитель продолжала сидеть за рулем, пока к ней не подошли очевидцы.

ДТП в центре Яворова: смотрите видео

Полицейская находится в состоянии средней тяжести

Правоохранительницу госпитализировали во львовскую больницу святого Пантелеймона. У нее закрытая черепно-мозговая травма, открытый излом правой голени. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Напомним, что в ночь на 26 мая в столице Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. 27 мая 2023 года ему избрали меру пресечения – он будет находиться за решеткой до 21 июля 2023 без права выхода под залог.

Заметим, что Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей.