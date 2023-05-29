ДТП трапилася у понеділок 29 травня. Поліцейську госпіталізували до львівської лікарні.

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Жінка ледь не вбила поліцейську: подробиці ДТП

ДТП трапилась у центрі міста, біля входу в Яворівську міську раду близько 15:20. У поліції розповіли, що водійка Toyota RAV4 виїхала на тротуар і збила 25-річну поліцейську.

За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля, 34-річна місцева жителька, на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її доставили в лікарню для проведення експертиз,

– повідомили у поліції.

Журналісти отримали відео з камер спостереження моменту ДТП. На ньому видно, як автівка на швидкості протаранила металевий парапет, який відгороджує тротуар. Авто врізалось у стіну, притискаючи до неї жінку, яка щойно вийшла з дверей міськради.

Там була ще одна пішоходка, яка ледве встигла відскочити, щоб її теж не зачепила машина. Після ДТП водійка продовжувала сидіти за кермом, аж поки до неї не підійшли очевидці.

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Поліцейська перебуває у стані середньої важкості

Правоохоронницю госпіталізували до львівської лікарні святого Пантелеймона. У неї закрита черепно-мозкова травма, відкритий злам правої гомілки. Наразі вона перебуває у стані середньої важкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Нагадаємо, що у ніч проти 26 травня у столиці Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. 27 травня 2023 року йому обрали запобіжний захід – він перебуватиме за ґратами до 21 липня 2023 року без права виходу під заставу.

Зауважимо, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Олексія Тандира під вартою.