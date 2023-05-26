До слова, в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що в авто було знайдено пляшку від алкоголю, інформує 24 Канал.

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Водночас на відео, яке оприлюднили ЗМІ, добре видно ушкодження автомобіля після того, як суддя збив бійця Нацгвардії. Також на кадрах можна побачити пляшку з під алкоголю – вона валяється просто в салоні авто.

Відео з місця смертельної ДТП за участь судді:

Зауважимо, що суддю затримано та доставлено на огляд в лікарню з метою виявлення стану сп'яніння. Оскільки на місці від проходження огляду водій відмовився, в нього будуть примусово відбирати біологічні зразки.

Смертельна ДТП за участі судді

У Києві на блокпосту в ніч проти 26 травня суддя за кермом авто наїхав на військовослужбовця Нацгвардії. Боєць від отриманих травм загинув на місці.

Мова про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандиру.

Правоохоронці розпочали розслідування справ за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Судді загрожує до 10 років ув’язнення.