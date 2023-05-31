При процессуальном руководстве прокуроров Обуховской окружной прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Интересно Совершил ДТП и напал на полицейский с кроссовком: на Львовщине судили нетрезвого водителя

В результате аварии погиб пешеход

По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд избрал 18-летнему жителю Киевщины меру пресечения – содержание под стражей. Он 28 мая вызвал смертельное ДТП в Обухове.

Находясь за рулем мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый проехал на красный сигнал светофора на перекрестке. После этого он влетел в автомобиль, а затем и в людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате ДТП пассажир мотоцикла и трое пешеходов получили травмы разной степени тяжести и оказались в больнице. Один из травмированных через 2 дня скончался в медучреждении.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Обуховского райуправления ГУ Нацполиции Киевской области.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Андрея Небитова

Стоит прочесть Во Львовской области пьяная водитель сбила на тротуаре полицейскую: ее зажало между стеной и авто

В госпитализации нуждались пять человек

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов опубликовал фото и видео, на которых видны последствия ужасного ДТП. Капот красной легковушки был сильно изуродован, а сам мотоцикл разорвало на части.

Кроме этого, в результате аварии были пострадавшие. По предварительным данным, все они получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени. Небитов рассказал, что в госпитализации нуждались: