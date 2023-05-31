В Яворове судили местного жителя, который пьяным совершил аварию и скрылся с места ДТП. После этого он еще и напал на патрульную полицейскую с кроссовком.
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За нападение на полицейского судили безработного жителя Яворова. В сентябре 2022 года он совершил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, после чего еще напал на патрульную.
Подробности инцидента
В сентябре прошлого года пьяный водитель, управляя ночью автомобилем ВАЗ, совершил ДТП и скрылся. Патрульные обнаружили и задержали его на трассе Львов-Краковец.
Во избежание ответственности за совершенное административное правонарушение, он совершил шарпанину из в.и.о. командира взвода Управления патрульной полиции и старшим инспектором роты, которые в это время выполняли свои служебные обязанности,
– говорится в приговоре суда.
Сообщается, что во время конфликта пьяный водитель ударил патрульную старшего инспектора роты в лицо кроссовком по голове.
В результате правоохранитель получила ссадины на лбу слева и на левой кисти. У судьи постановили, что они относятся к травмам легкой степени тяжести и не имеют признаков опасности для жизни в момент причинения.
Мужчина свою вину признал
Во время заседания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и извинился перед потерпевшей. Он просил судью строго его не наказывать и не лишать свободы.
Полицейская также просила у судьи избрать обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку претензий материального и морального характера к нему нет.
Судья Яворивского суда Наталья Швед учла раскаяние мужа и просьбу полицейской, поэтому назначила виновному один год испытательного срока. В суде также отменили арест на кроссовках фирмы Columbia и вернули его владельцу.
Приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.
К слову, на днях в Яворове произошло еще одно ДТП, во время которого пострадало полицейское:
- 29 мая возле горсовета нетрезвая водитель Toyota RAV4 выехала на тротуар и сбила 25-летнюю полицейскую.
- Автомобиль на скорости протаранил металлический парапет, выехал на тротуар и врезался в стену, прижав к ней только что вышедшую из дверей горсовета полицейскую.
- На видео видно, что там была еще одна пешеходка, едва успевшая отскочить. Состояние правоохранителя – средней тяжести. В настоящее время она находится в больнице.
- Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).