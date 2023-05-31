За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

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Внаслідок аварії загинув пішохід

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором, суд обрав 18 річному жителю Київщини запобіжний захід – тримання під вартою. Він 28 травня спричинив смертельну ДТП в Обухові.

Перебуваючи за кермом мотоцикла в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний проїхав на червоний сигнал світлофора на перехресті. Після цього він влетів в автомобіль, а потім і в людей, що стояли на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пасажир мотоцикла і троє пішоходів отримали травми різного ступеню тяжкості та опинилися у лікарні. Один з травмованих через 2 дні помер у медзакладі.

Досудове розслідування наразі триває. Його здійснюють слідчі Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото Андрія Нєбитова

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Госпіталізації потребували п'ятеро людей

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов опублікував фото та відео, на яких видно наслідки жахливої ДТП. Капот червоного легковика був сильно понівечений, а сам мотоцикл розірвало на частини.

Окрім цього, внаслідок аварії були постраждалі. За попередніми даними, всі вони зазнали численних травм важкого та середнього ступеня. Нєбитов розповів, що госпіталізації потребували: