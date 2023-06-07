Произошла авария на бульваре Леси Украинки, на съезде Печерского моста, около 16:00. В сети после этого появились многочисленные фото и видео аварии.
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У одного из автомобилей уничтожена передняя часть до основания
На одном из опубликованных видео видно, как белый автомобиль на бешеной скорости внезапно поворачивает налево, пересекает сплошную двойную линию и вылетает наперерез водителям на встречной полосе. Своим кузовом он и снес другие автомобили.
Момент ДТП попал на камеры: видео
Как сообщила корреспондентка телеканала "Киев", из-за аварии сильно повреждены были автомобили мерседес, рено и шкода. По словам очевидцев, именно за рулем мерседеса была водитель, которая на скорости вызвала ДТП.
При этом спереди черное рено даже невозможно было бы идентифицировать, ведь капот был разбит вдребезги. Однако, к счастью, это не привело к гибели ни водителя автомобиля, ни его пассажира.
На место ДТП сразу же выехали правоохранители и медики. Как сообщают в сети, во время аварии одну из пострадавших зажало в авто.
Последствия ДТП в центре Киева: видео
Травмы получили четыре человека
Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что в результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека. Однако, к счастью, масштабная авария не оборвала ни одной жизни.
На бульваре Леси Украинки около 16:00 произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, травмы получили четыре человека – все находятся в сознании. Погибших нет. На месте происшествия работают правоохранители,
– рассказали в столичной полиции.
Все причины аварии и ее обстоятельства устанавливают следователи.
Масштабная авария в центре Киева / Фото из телеграм-каналов
Последние аварии в Киевской области: коротко
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