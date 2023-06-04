Один из пассажиров, ехавший этим транспортным средством, погиб сразу. Об этом в эфире национального марафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне устраивают ДТП на оккупированных территориях Украины

Глава Мелитополя отметил, что за одну неделю российские захватчики произвели 5 аварий только на территории временно оккупированного Мелитополя. Он подчеркнул, что после многих из них есть пострадавшие и погибшие среди гражданских.

После аварии российского "Урала" с гражданским микроавтобусом погиб один человек,

– отметил городской голова.

Далее он добавил, что это ДТП произошло на повороте к селу Примерное с трассы Мелитополь-Запорожье. Он подчеркнул, что таким образом оккупанты пытаются запугать местных и посеять панику среди жителей региона.

Оккупанты не впервые устраивают аварии на Запорожье

Впоследствии Федоров в своем телеграм-канале расписал подробнее о тех авариях, которые он упоминал в телемарафоне. Он рассказал, что 2 июня в Мелитополе военный КАМАЗ протаранил гражданский автомобиль.

Также он написал, что 3 июня в районе моста на Новый Мелитополь военный УАЗ не справился с управлением и влетел в бордюр. Федоров отметил, что российские оккупанты нарушают правила дорожного движения и совершают террор на дорогах.

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