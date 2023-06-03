Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты хотят выдать всем свои российские паспорта.
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Бесплатная медицина для украинцев в Мелитополе недоступна
С 1 июня в городе нельзя получить бесплатные лекарства для хронических больных, если у них нет российского паспорта. Поэтому, по словам Федорова, те, кто страдают диабетом и нуждаются в инсулине, не смогут получить нужное лекарство бесплатно. А передать гуманитарную помощь во время временной оккупации сейчас сложно.
Кроме того, мэр рассказал о вопиющем случае, произошедшем недавно в Мелитополе.
На днях "скорая" приехала к ребенку, который упал и получил сотрясение мозга. Врач-гастролер, приехавший из рфии начал опрашивать ребенка: поддерживают ли твои родители рфию, не поддерживают ли. Он отказался ее забирать в больницу, когда узнал, что нет российского паспорта,
– отмечает Федоров.
В каком состоянии сейчас находится ребенок, неизвестно. В местных телеграмм-каналах пишут, что отказы в госпитализации из-за отсутствия российского паспорта в Мелитополе уже перестают быть исключением, а переходят в систему.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Мелитополь и район – это сплошная военная база россиян. Точное количество русских солдат назвать невозможно, ведь оккупанты прикрываются гражданским населением. В частности, на территории одного из профтехзаведений россияне разместили свои системы ПВО. Школы и детские сады в городе тоже увлечены врагом.
- Основная концентрация русских военных сосредоточена на побережье Азовского моря, в том числе Кирилловка, Приморский Посад, Приазовье. Там расположены десятки тысяч русского орудийного мяса, техники и вооружения.
- Напомним, что к вечеру 30 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Их слышали все жители города. В части города, где раздались взрывы, располагается оккупированный россиянами завод "Автоцветлит".
- А накануне, 29 мая, в городе прогремел громкий взрыв. Вероятно, "хлопок" встретили где-то на объектах окупантов.