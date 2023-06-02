Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, как "хлопок" помешал оккупантам провести вечер в местном кафе. Он встретил их в автомобиле.

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Собирались отдохнуть в местном кафе, вместо этого немного не добрались – авто с четырьмя поклонниками кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения,

– говорится в сообщении.

Федоров рассказал, что среди взлетевших в воздух оккупантов был, в частности, и местный коллаборант Гидоводюк – владелец кафе "Гетман". По словам мэра Мелитополя, в этом заведении гостеприимно приветствовали оккупантов. Что ж, вечер пятницы оказался успешным для Кобзона. Он получил новых слушателей.

Российские оккупанты уже ноют в своих телеграм-каналах из-за взрыва. Они жалуются и паникуют. Впоследствии российские СМИ заявили, что погиб "местный предприниматель".

Захватчикам следует уже понять, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях. Украинские защитники и защитницы освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.