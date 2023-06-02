Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, як "бавовна" завадила окупантам провести вечір у місцевому кафе. Вона зустріла їх ще в автомобілі.

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Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення,

– мовиться у повідомленні.

Федоров розповів, що серед окупантів, які злетіли у повітря, був, зокрема, і місцевий колаборант Гідоводюк – власник кафе "Гетьман". За словами мера Мелітополя, у цьому закладі гостинно вітали окупантів. Що ж, вечір п'ятниці видався успішним для Кобзона. Він отримав нових слухачів.

Російські окупанти вже ниють у своїх телеграм-каналах через вибух. Вони бідкаються та панікують. Згодом російські ЗМІ заявили, що загинув "місцевий підприємець".

Загарбникам варто вже зрозуміти, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях. Українські захисники та захисниці звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.